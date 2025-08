Sono partiti in questi giorni i lavori per il ripristino definitivo dei manufatti di scarico a servizio del sistema fognario lungo il tratto urbano del fiume Lamone. Si tratta di strutture dotate di ‘valvole clapet’, fondamentali per impedire il reflusso dell’acqua dal fiume verso la rete fognaria e particolarmente importanti in caso di eventi di piena.

Il primo intervento riguarda il manufatto n. 33, situato all’altezza di via Ponte Romano. L’opera, divelta durante la piena del 2023, era stata ripristinata in modo provvisorio ma risultava ancora vulnerabile alle correnti del fiume, senza garantire condizioni di piena sicurezza.

L’intervento, realizzato da Hera sulla base di un progetto recentemente autorizzato dagli enti competenti, prevede la costruzione di un nuovo manufatto in calcestruzzo. L’obiettivo è proteggere la ‘valvola clapet’ dagli impatti con materiali galleggianti trasportati dalla corrente del fiume e assicurare la tenuta della struttura stessa anche durante eventi di estrema entità, migliorandone le durabilità e resistenza. L’opera si inserisce nel corpo arginale (come si evince dalle immagini in allegato) e contribuirà a garantire il corretto funzionamento dello scarico anche in condizioni di criticità idraulica. A seguire, sono già stati programmati altri due interventi sui manufatti n. 27, all’altezza di via Silvio Pellico, e il n. 37, in corrispondenza di via Fratelli Bandiera, nella zona del Borgotto.

Ogni singolo intervento avrà una durata stimata di circa un mese. L’intero pacchetto di opere rappresenta un tassello nel sistema di rafforzamento della sicurezza idraulica nella città, rispondendo in modo strutturale alle criticità emerse a seguito degli eventi meteorologici degli ultimi due anni.

«Questo intervento è frutto di un lavoro condiviso tra Comune, Hera e gli altri soggetti competenti – dichiara il vicesindaco Andrea Fabbri – e risponde alla volontà comune di aumentare la resilienza del territorio. Le opere in corso permetteranno di migliorare in modo significativo la capacità del sistema fognario di resistere alle situazioni di stress idraulico, tutelando le aree urbane più esposte».

«Con questi interventi – aggiunge l’assessore con delega all’Ambiente Luca Ortolani – ripristiniamo gli scarichi a fiume fondamentali per la tenuta del nostro sistema di fognature, con nuove infrastrutture aggiornate e più resistenti agli eventi estremi ai quali il nuovo clima ci ha purtroppo abituato».

Il completamento dei lavori è previsto entro l’autunno, così da poter affrontare la prossima stagione con strumenti maggiormente adeguati ed efficienti.