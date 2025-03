Iniziati i lavori di ricostruzione del ponte Bailey di Isola, distrutto nell’alluvione di settembre 2024

Iniziati a Isola i lavori per il ripristino del ponte Bailey che univa la frazione di Riolo Terme a via Bertozzi e a via Basino, permettendo un passaggio veloce per raggiungere il Borgo dei Crivellari e per gli spostamenti ad est e ad ovest del Senio. L’infrastruttura precedente, un vecchio ponte Bailey, venne danneggiata durante l’alluvione del 2023 e poi spazzata via dalla piena del fiume Senio durante l’alluvione del settembre 2024. In quell’occasione, le acque del torrente tornarono ad allagare le case di Riolo vicino al corso d’acqua, per poi colpire duramente Cotignola e Lugo.