Iniziati i lavori al ponte di via Tura

Sono iniziati nella mattinata di martedì i lavori al ponte di via Tura, lungo la Brisighellese, poco dopo la frazione di Casale, nel comune di Brisighella. Il ponte è stato danneggiato dalla piena del Lamone del 28 gennaio scorso. Ai piedi dell’infrastruttura, inoltre, si è accumulato legname portato a valle dal fiume. La conclusione dell’intervento è prevista per giovedì 6 febbraio alle ore 18:00. In caso di rapida conclusione dei lavori, la riapertura verrà anticipata.

Durante i giorni di cantiere, il ponte sarà chiuso al passaggio dei veicoli. Potrà essere attraversato unicamente a piedi.

Per i residenti di via Tura saranno quindi due giorni di isolamento. Non è presente infatti una viabilità alternativa e non è prevista una strada d’emergenza.