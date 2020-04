Sono iniziate le celebrazioni pasquali e come da disposizioni governative e come stabilito dalla Cei, per evitare la trasmissione del coronavirus, tutti i riti si terranno a porte chiuse, senza la partecipazione dell’assemblea dei fedeli. Le diocesi e le singole parrocchie, tuttavia si stanno attivando per la trasmissione in streaming dei singoli appuntamenti, attraverso Facebook, attraverso YouTube o utilizzando altri canali. Nella Messa del Giovedì santo, l’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni ha ricordato i sacerdoti morti in Italia per covid-19.