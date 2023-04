Iniziata una raccolta firme per una legge regionale sul fine vita

Iniziata la raccolta firme per chiedere una legge regionale per aiutare le persone malate ad accedere all’aiuto medico alla morte volontaria, oggi in Italia consentito da una sentenza del 2019 della Corte Costituzionale. Troppo lunghi però i tempi di attesa del Servizio Sanitario Nazionale. Federico Carboni è stato il primo cittadino italiano a ottenere questo diritto il 16 giugno 2022, ma dovette aspettare due anni di lotte giudiziarie

Il Comitato fa sapere che si può firmare tutti i sabati mattina in piazza a Faenza vicino alla Fontana e in Ufficio elettorale in Piazza Rampi n. 2 lun-ven dalle 8.30 alle 13 e giovedì anche 14.45-16.30.

Negli altri Comuni dell’Unione si può firmare presso gli Uffici anagrafe.

Per consultare la proposta di legge regionale e ulteriori informazioni https://inemiliaromagna.liberisubito.it/ o su Instagram @faenza_civile”