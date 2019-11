Arrivano le prime colonnine elettriche volute dall’amministrazione locale a Faenza. Sono 8 in totale le postazioni individuate dalla Romagna Faentina per il territorio della città manfreda. A queste si affiancano una colonnina per ognuno degli altri comuni dell’Unione: Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo.