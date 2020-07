Iniziata la riflessione sulla Lugo del futuro: “Partire da piazza Savonarola e dalla galleria dell’ex Cassa di Risparmio”

La città di Lugo prova a ripensarsi da un punto di vista architettonico e urbanistico. Il sindaco Davide Ranalli ha infatti iniziato una fase di riflessione dedicata alla progettazione di interventi negli spazi pubblici coinvolgendo architetti, tecnici, ingegneri e associazioni per analizzare le potenzialità del territorio. Ripensare i luoghi della città dal punto di vista architettonico ma anche per la loro funzione, recuperare spazi ed edifici poco o per niente utilizzati o destinarli ad altri usi, riqualificare zone degradate.

Sarà un lungo processo quello appena iniziato per cambiare il volto della Lugo del futuro.