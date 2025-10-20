Iniziata la raccolta firme per la scuola Damiano

Nel giorno della protesta del Mordani, è iniziata anche la raccolta firme da parte di Fratelli d’Italia per la scuola Damiano. Il destino delle due scuole è intrecciato. Nei piani dell’amministrazione comunale, la Mordani infatti dovrà trasferirsi alla Guido Novello per far posto alla Damiano, che dovrà abbandonare l’edificio di via Ghiselli. In tanti però contestano il mancato confronto per arrivare a questa soluzione. Così Fratelli d’Italia ha avviato la petizione ed ha presentato richiesta per una commissione consiliare dedicata alle scuole