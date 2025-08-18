Iniziata la manutenzione del ponte mobile

Chiuso al traffico dalle 9 di lunedì mattina il ponte mobile sul Candiano. L’infrastruttura dovrà essere sottoposta ad una serie di interventi di manutenzione e riaprirà alla viabilità solo il prossimo 7 settembre.

In una città dove la viabilità sta affrontando diverse problematiche a causa di cantieri importanti, in particolare i lavori alla Classicana e al ponte di via Celle, la notizia della chiusura del ponte mobile è stata accolta con molte lamentele.

Complice però il periodo di agosto, oggi i disagi sono stati contenuti. Discorso probabilmente diverso sarà in prossimità del weekend, quando i lidi diventeranno meta del turismo mordi e fuggi, che si riverserà sulle strade