Iniziata la discussione sul PUMS, ass. Bandini: “Tanti esempi di Ztl: le vie del centro devono essere sicure e belle”

Iniziata la discussione attorno al PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Ci saranno 150 giorni per presentare osservazioni su quello che sarà il nuovo volto di Faenza. La discussione poi approderà in consiglio comunale dove verranno effettuate ulteriori osservazioni e dove il piano verrà votato e approvato nella sua versione definitiva. Il futuro della mobilità faentina potrà contare sul contributo di chiunque vorrà partecipare alla discussione. Nel frattempo l’assessore Antonio Bandini delinea quale sarà il futuro della città