Iniziata la cogestione al liceo Torricelli-Ballardini: tanti ospiti

È iniziata la cogestione al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Per due giorni, il 30 e 31 gennaio, la scuola sarà sotto la responsabilità degli studenti che hanno organizzato una sessantina di laboratori dedicati ad arte, cultura, scienza, cibo e sport. Per due giorni, quindi, i 1736 studenti del liceo si ritroveranno nelle sedi dello scientifico e dell’artistico dove si alterneranno tantissimi ospiti come per esempio lo scrittore Cristiano Cavina, Giancarlo Minardi, che racconterà la sua vita in Formula 1, o il Capitano Alessandro Averna Chinnici, comandante dei Carabinieri di Faenza, nipote di Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia, che racconterà la lotta a Cosa Nostra a pochi giorni dall’arresto di Matteo Messina Denaro.