Iniziata a Ravenna la manifestazione per la Palestina

Iniziato a Ravenna il corteo per Gaza, indetto nel giorno dello sciopero generale proclamato dal sindacato USB.

«Manifestiamo sostegno della Global Sumud Flotilla, a fianco dei lavoratori portuali che, con la loro denuncia e iniziativa, bloccano il passaggio di armi verso Israele dal Porto di Ravenna – comunicano gli organizzatori dell’Unione dei Sindacati di Base -. Fermiamo la complicità con Israele: rompere tutte le relazioni, ogni rapporto economico, commerciale e militare».

Ai sindacati si sono uniti gli studenti di OSA (Opposizione Studentesca d’Alternativa) e tanti altri cittadini. Il corteo è partito da Piazza del Popolo alle 9 e terminerà il suo percorso all’Autorità Portuale dopo un tragitto attraverso il centro di Ravenna