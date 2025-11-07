Inizieranno lunedì 10 novembre i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via della Produzione a Roncalceci e in via Fossa Coccolia a San Pietro in Vincoli.

L’intervento, del valore complessivo di 352.500 euro, avrà una durata di circa due mesi e mezzo e rientra negli interventi di ripristino di alcune strade del territorio danneggiate dall’alluvione e fanno parte della Misura M2C4-I2.1a (“Investimenti in misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche”) nell’ambito del Pnrr disciplinato dal Regolamento del Parlamento europeo.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità, per consentire il regolare svolgimento delle opere in condizioni di sicurezza.

Via Fossa Coccolia sarà chiusa al traffico per circa una settimana a partire dal 10 novembre, ma verrà sempre garantito l’accesso ai residenti. Via della Produzione invece verrà chiusa al traffico per circa un mese a partire da metà novembre, per un tratto di un chilometro a partire dall’intersezione con via Sauro Babini. Le aree industriali non saranno interessate dalla chiusura e continueranno a mantenere un regolare accesso alla rete viaria.

Le deviazioni e le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto tramite apposita segnaletica.