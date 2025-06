Proseguono gli interventi per la manutenzione delle strade del territorio faentino. A partire da martedì 10 fino a giovedì 12 giugno, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.00, e comunque fino al completamento dei lavori, operai della ditta incaricata interverranno in via Don Giovanni Verità tra la provinciale Canaletta di Sarna e il Ponte Rosso.

Per consentire lo svolgimento dei lavori ma non paralizzare la circolazione, è stata adottata una ordinanza che istituisce con alcune modifiche alla viabilità: istituzione del senso unico alternato, regolamentato da semaforo nel tratto di via Don Giovanni Verità tra la SP16 e via Renaccio; divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra il civico 1 e il 13 (numeri dispari, lato destro con direzione Faenza – Marzeno) di via Don Giovanni Verità. Inoltre,divieto di accesso da via San Martino su via Don Giovanni Verità; le vie San Martino e Sbirra che potranno essere raggiunte da via Santa Lucia. Compatibilmente con lo stato di avanzamento dell’intervento, il personale della ditta incaricata indicherà a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, che verranno comunicate in anticipo.