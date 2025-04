Tanti eventi a Faenza per celebrare l’80° anniversario della Liberazione

Il 25 aprile Faenza festeggerà l’80° Anniversario della Liberazione. Tanti i momenti nel corso della mattinata aperti a tutta la cittadinanza. La messa in duomo, la cerimonia al cimitero di Santa Lucia, il ricordo al Monumento della Resistenza di viale Baccarini, col corteo che si sposterà poi in Piazza del Popolo dove Il Teatro Due Mondi metterà in scena un’azione teatrale contro le guerre. Nel pomeriggio ci si sposterà a Ca’ di Malanca, dove gli eventi inizieranno già la sera prima. Durante i saluti istituzionali è previsto un intervento anche di Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna. Gli eventi per ricordare la Liberazione, però saranno tanti anche prima e dopo il 25 aprile, in modo da riuscire ad approfondire diversi temi legati alla Seconda Guerra Mondiale e alla Liberazione. In programma anche la presentazione del nuovo volume di Walter Veltroni.