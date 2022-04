Iniziano oggi, lunedì 4 aprile, i lavori di posa del guard rail in sostituzione della staccionata lignea in via Corbari, nel tratto compreso tra il civico 5 ed il ponte sul torrente Tramazzo.

Le lavorazioni, che saranno eseguite dalla Cooperativa Territorio Ambiente C.T.A. di Premilcuore, non interferiranno con la sede stradale, ma per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle opere previste, nel corso della settimana dal 4 all’ 8 aprile, sarà emesso un divieto di sosta per consentire l’esecuzione dei lavori.

In una fase successiva verrà completata la posa di guard rail di sicurezza, in sostituzione delle attuali barriere, per l’intero tratto di via S. Corbari, in cui sono previsti anche lavori di rifacimento del manto stradale.