Tre giorni di festa a Marina di Ravenna con la Sagra della Polenta, in programma da oggi al 2 giugno in Piazza Dora Markus. Un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, organizzato dalla Pro Loco di Marina di Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Ogni sera, a partire dalle ore 18.30, aprirà lo stand gastronomico con un ricco menù dedicato alla regina della tavola contadina: la polenta, proposta in diverse varianti — al ragù romagnolo, al pesce, ai funghi e nella sua amata versione fritta con squacquerone.

Non mancheranno musica e intrattenimento:

31 maggio : Dreaming Melodies – Musiche del mondo Disney, a cura di Ensemble La Corelli

1 giugno : concerto country con The Country Owls

2 giugno: serata acustica con Valeria Magnani & Francesco Laghi Acoustic Duo

A completare l’atmosfera di festa, dalle ore 20.00 in Viale delle Nazioni, saranno presenti i mercatini, con bancarelle di artigianato, prodotti tipici e curiosità.

Inoltre, si conclude questo weekend la mostra personale “Anime Aliene” di Massimo Padua, ospitata alla Galleria FaroArte (Largo Walter Magnavacchi 6). La mostra sarà aperta sabato domenica e lunedì dalle 16.00 alle 19.00. Proprio lunedì 2 giugno alle ore 17.30, la galleria ospiterà un incontro con l’artista e scrittore, originario di Marina di Ravenna, che racconterà vent’anni di produzione letteraria, dialogando con Linda Traversi e offrendo al pubblico anticipazioni sui progetti futuri.