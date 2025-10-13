Inizia lo sciopero prolungato alla S.E.R.S. indetto dalla Uiltrasporti

Inizia lo sciopero prolungato proclamato dalla Uiltrasporti alla Sers, società del gruppo MSC. Fino al 22 ottobre, i lavoratori dei rimorchiatori non svolgeranno prestazioni supplementari, straordinarie e turni flessibili, mantenendo solo l’orario ordinario, dalle 6 alle 16. Si tratta dell’ultimo passo di uno stato di agitazione iniziato la scorsa primavera. Il sindacato denuncia di essere stato escluso dai negoziati per l’organizzazione del lavoro. Un’intesa è stata invece trovata con altre sigle sindacali. Secondo Uiltrasporti la turnazione stabilita a 18 equipaggi avrebbe carichi di lavoro eccessivi e non conformi al contratto nazionale. La proposta della UIL è di inserire nella turnazione un diciannovesimo equipaggio