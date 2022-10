Inizia la stagione per il Faenza Rugby: la prima squadra punta alla Serie B

Inizia la stagione per il Faenza Rugby. A pochi giorni dall’avvio del campionato, la società ha organizzato una presentazione ufficiale alla Fonderia Sancisi, fin dagli albori dell’avventura faentina a fianco del progetto che ha portato il rugby in città. Nuovo allenatore per la prima squadra, una squadra che, in attesa della riqualificazione del campo, all’interno della nuova cittadella dello sport alla Graziola, ha già fissato obiettivi ambiziosi da raggiungere in poco tempo.

In attesa di raggiungerli il Faenza Rugby può contare complessivamente su oltre 150 iscritti e 7 squadre nelle diverse categorie