Inizia la stagione dei Raggisolaris: il 20 agosto prima amichevole, il 21 settembre debutto in campionato

Inizia la stagione per Raggisolaris Faenza. Primo allenamento al Campus, per un gruppo squadra completamente rinnovato, agli ordini di Lorenzo Pansa, allenatore con una lunga esperienza in A2, al debutto nella serie B Nazionale, dopo la riforma del campionato. Il 20 agosto inizierà un programma denso di amichevoli, per arrivare all’esordio in campionato, il 21 settembre al PalaCattani, contro San Severo
IL ROSTER DEI RAGGISOLARIS
PLAYMAKER: Alberto Fragonara (2004), Matteo Rinaldin (2006)
GUARDIE: Carlo Fumagalli (1996), Marco Santiangeli (1991), Luca Bianchi (2007 da Raggisolaris Academy), Nicolò Dellachiesa (2006, Raggisolaris Academy), Federico Gorgati (2007, da Raggisolaris Academy), Valerio Tartaglia (2006, da Raggisolaris Academy).
ALI PICCOLE: Raffaele Romano (2002), Enrico Vettori (2004), Omar Al Alosy (2007, dalla Raggisolaris Academy)
ALI GRANDI: Falilou Mbacke (2004), Petar Camparevic (2007, dalla Raggisolaris Academy)
CENTRI: Valerio Longo (2004), Thomas Van Ounsem (1999), Andrea Baldini (2006, dalla Raggisolaris Academy).
Allenatore: Lorenzo Pansa
Primo Assistente: Matteo Pio
Secondo Assistente: Leonardo Agriesti
CALENDARIO
21 settembre: Raggisolaris – San Severo (11 gennaio: San Severo – Raggisolaris)
28 settembre: Piombino – Raggisolaris (25 gennaio: Raggisolaris – Piombino)
5 ottobre: Fabriano – Raggisolaris (19 aprile: Raggisolaris – Fabriano)
12 ottobre: Raggisolaris – Ravenna (18 gennaio: Ravenna – Raggisolaris)
15 ottobre: Raggisolaris – Pesaro (8 marzo: Pesaro – Raggisolaris)
19 ottobre: Livorno – Raggisolaris (4 marzo: Raggisolaris – Livorno)
26 ottobre: Casoria – Raggisolaris (15 febbraio: Raggisolaris – Casoria)
29 ottobre: Turno di riposo (4 gennaio: Turno di riposo)
2 novembre: Raggisolaris – Nocera (4 aprile: Nocera – Raggisolaris)
9 novembre: Quarrata – Raggisolaris (1 marzo: Raggisolaris – Quarrata)
12 novembre: Raggisolaris – Luiss Roma (15 aprile: Luiss Roma – Raggisolaris)
16 novembre: Chiusi – Raggisolaris (12 aprile: Raggisolaris – Chiusi)
23 novembre: Andrea Costa Imola – Raggisolaris (1 febbraio: Raggisolaris – Andrea Costa Imola)
30 novembre: Raggisolaris – Latina (26 aprile: Latina – Raggisolaris)
7 dicembre: Virtus Imola – Raggisolaris (29 marzo: Raggisolaris – Virtus Imola)
14 dicembre: Raggisolaris – Ferrara (8 febbraio: Ferrara – Raggisolaris)
17 dicembre: Jesi – Raggisolaris (18 febbraio: Raggisolaris – Jesi)
21 dicembre: Raggisolaris – Caserta (22 marzo: Caserta – Raggisolaris)
28 dicembre: Raggisolaris – Virtus Roma (22 febbraio: Virtus Roma – Raggisolaris)