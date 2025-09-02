Giovani pallavoliste faentine alla riscossa. Questo potrebbe essere il titolo della stagione della Fenix Energia, impegnata nel campionato di serie D ancora una volta con una rosa dall’età media molto bassa e con tante ragazze provenienti dal settore giovanile.

Nello scorso campionato la squadra del confermato coach Mirko Mancini è arrivata quarta in regular season disputando i play off, e in questa stagione ha ancora maggiori ambizioni, potendo avere come arma in più l’inserimento di giovani faentine provenienti dalla serie C e la grande voglia di mettersi in mostra di tutte le giocatrici.

“Partiamo con grande entusiasmo e vogliamo puntare alle prime posizioni della classifica – sottolinea coach Mancini – ma per farlo dovremo lavorare con grande intensità e mantenere sempre alta la concentrazione. Le novità dell’organico sono il ritorno di Agnese Scardovi che porterà esperienza così come Nicole Ramponi e Giada Melandri, protagoniste nella scorsa stagione della doppia promozione della C e della D, e Jody Visani, arrivata dal Massa Volley. Sono molto contento che ci siano anche due giocatrici dell’Under 16, Martina Mezzetti e Alessia Raffoni, a conferma dell’ottimo lavoro che stiamo facendo a livello giovanile, dove le giocatrici compiono un percorso che le porta alla prima squadra.

Riguardo al campionato, avremo un girone pieno di incognite, perché troveremo squadre che non abbiamo mai affrontato e fondamentale sarà avere lo spirito giusto ad ogni partita. Il gruppo è molto valido e ha grandi qualità”.

La Fenix Energia è stata inserita nel girone D con Cus Medicina Pallavolo, Nettunia Bologna, Polisportiva Pontevecchio Bologna, Granarolo Volley, PGS Bellaria Bologna,Villanova Volley Castenaso, Volley Team Bologna, Sport Up Imola, Team Volley Portomaggiore, New Volley Academy Forlì, Fulgur Bagnacavallo

Il debutto in campionato sarà sabato 25 ottobre alle 20.30 al PalaBubani contro la PGS Bellaria.