Dal 3 al 13 Aprile UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha indetto la “II Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo”. In provincia di Ravenna sostiene un piccolo calendario di iniziative organizzate da Villaggio Globale cooperativa sociale. Si tratta in particolare di incontri di formazione sull’inclusione sociale dei rom pensati per operatori sociali, assistenti sociali, insegnanti e tutte le persone interessate, realizzati a Faenza. Tutti gli incontri sono ad accesso libero.

MARTEDÌ 8 APRILE ore 16.30 – 19

Sala Ziani, Consulta del Volontariato, Via Laderchi 3/a, Faenza

La storia dei Rom “dalle tende a Faenza”: incontro di formazione e testimonianza con insegnanti, assistenti sociali, gli operatori del terzo settore e persone interessate alla storia della cultura romanì. Dalle ore 18 alle 19 sarà inoltre presentata la neonata associazione “Mir Sada”, nata recentemente a Faenza e composta da persone italiane e rom. Ci sarà un piccolo rinfresco.

GIOVEDÌ 10 APRILE ore 9.30 – 12.30

Centro per le famiglie, Via S. Giovanni Bosco, 1 secondo piano, Faenza Presentazione del rapporto 2024 “Bagliori di speranza, la condizione dei rom e dei sinti in Italia”. Si approfondiranno le migliori politiche per l’inclusione delle persone rom. A livello nazionale si tratterà della seconda presentazione del rapporto, che il 9 Aprile viene presentato ufficialmente in Senato. A cura di Paolo Stasolla dell’Associazione 21 luglio di Roma.

VENERDì 11 APRILE ORE 16.30 – 18

Chiostro Casa del popolo Via Castellani 25, Faenza Biblioteca Vivente: prendi in prestito un libro vivente! Iniziativa a libero accesso, nella quale i partecipanti possono ascoltare “storie di vita” di persone rom e non solo. Si tratta di un’occasione inedita di incontro e confronto, che si ispira al modello della “Human Library”, nata in Danimarca all’inizio degli anni 2000, con l’obiettivo di smontare il pregiudizio, incoraggiare l’inclusione, valorizzare la diversità.

DOMENICA 13 APRILE ore 11.30

Faventia Sales, Via S. Giovanni Bosco, 1, Faenza Presentazione del libro “La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista”, con l’autrice Paola Trevisan, antropologa e storica.

L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, brevemente denominato Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – è l’ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità.

Villaggio Globale è una cooperativa sociale di Ravenna, nata per promuovere l’equità sociale e promuovere la coesione sociale e il benessere di tutte le persone grazie a progetti di innovazione sociale. www.villaggioglobale.ra.it

Le iniziative hanno ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della “II Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo”.