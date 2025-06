Inizia la maturità: quali tracce pensano di trovare gli studenti per il tema ?

Inizia l’esame di maturità per gli studenti della quinta superiore. Tutti molto emozionati agli ingressi a scuola. Ma, fra D’Annunzio, guerra in Medio Oriente, intelligenza artificiale e altri temi d’attualità (i temi più gettonati alla vigilia), quali pensano possano essere le tracce che troveranno nella busta della prima prova per il tema d’italiano ?

Tra le sette le tracce a disposizione per i maturandi sono usciti:

Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa per l’analisi del testo, tema di tipologia A

Piers Brendon, Riccardo Maccioni e Telmo Pievani, gli autori per il testo argomentativo di tipologia B

‘I giovani, la mia speranza’ un messaggio del giudice Paolo Borsellino e il mondo social nella tipologia C