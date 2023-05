E’ partita oggi l’Under 19 della Consar Ravenna, in direzione di Agropoli dove da venerdì mattina sarà impegnata nelle finali nazionali di categoria. In qualità di campione regionale, quella di coach Guarnieri è una delle sette formazioni, in base al ranking regionali, ad accedere direttamente al secondo turno, al quale approderanno anche cinque delle 20 formazioni che si stanno affrontando nella prima fase.

Il calendario prevede la prima partita venerdì 26 alle 10 contro la vincitrice di uno dei gironi di qualificazione e poi alle 16 la seconda partita contro il Volley Treviso. Le prime due di ogni girone accedono ai quarti di finale, in programma sabato. Domenica 28 le finali.

La squadra ravennate non nasconde le sue ambizioni: riportare a Ravenna uno scudetto di categoria che manca dalla stagione 1993/94 è uno degli obiettivi annunciati fin dall’inizio dell’annata sportiva. Per farlo, si appoggerà al gruppo che ha terminato da poco il campionato di A2 e che da anni gioca insieme nei vari passaggi di età. A sua volta il trio Bovolenta-Orioli-Mancini porta in dote anche l’entusiasmo alimentato dai collegiali disputati con la nazionale Senior (Bovolenta e Orioli) e Junior (tutti e tre). A loro si aggiungono Tomassini, Truocchio, Orto e Chiella, che hanno fatto parte stabilmente del gruppo allenato da Bonitta, e Chirila, reduce dal campionato di A3 disputato con Parma da cui arriva in prestito. “I ragazzi che hanno partecipato al collegiale sono tornati carichi e pieni di motivazioni – ammette il coach Francesco Guarnieri – e sicuramente questo è un gruppo che potrà mettere in campo l’esperienza acquisita in A2”.

E’ certamente alto il valore tecnico della squadra, che arriva a queste finali con un percorso netto fatto di sole vittorie per 3-0 (11 nel cammino interterritoriale e 6 nella fase regionale), qualche incognita arriva sul fronte della preparazione fortemente avversata dall’alluvione che ha colpito la Romagna e il ravennate. “Purtroppo le condizioni meteo di questi giorni ci hanno costretto a rivoluzionare il programma di lavoro – chiarisce Guarnieri – tanto che abbiamo fatto sedute di pesi in una palestra recuperata in extremis e per gli allenamenti tecnici ci siamo trasferiti a Cesenatico. Partiamo per Agropoli in pratica con pochi allenamenti completi con la palla. E non siamo riusciti a disputare nemmeno un test di verifica. Però ho fiducia e credo che saremo all’altezza del compito e delle aspettative”.

Questi i convocati

Alzatori: Samuele Candito, Filippo Mancini.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Leonardo Capiozzo.

Centrali: Robert Stefan Chirila, Giacomo Minniti, Lorenzo Pollini, Lorenzo Tomassini.

Schiacciatori: Mattia Falzaresi, Mattia Orioli, Giovanni Pascucci, Ranieri Truocchio.

Liberi: Leonardo Chiella, Simone Orto.

Coach: Francesco Guarnieri.

Vice-coach: Matteo Baroni.