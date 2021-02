Il mese di gennaio registra nuovi affari e molte referenze per il Capitolo faentino di BNI. Il gruppo di imprenditori, che sta sviluppando in rete diversi progetti, ha nuovamente visto entrare un nuovo membro e fatturato oltre 225mila euro in un mese. Nelle prossime settimane sono attesi ospiti strategici per il turismo provenienti anche dall’estero. Il meeting si svolge come di consueto, in modalità online, al venerdì mattino alle 7.15.