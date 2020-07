Infortunio sul lavoro nella mattinata di sabato 11 luglio a Fornace Zarattini, dove un uomo di 57 anni ha riportato un trauma cranico mentre lavorava in uno stabilimento in ristrutturazione lungo via Faentina. Al loro arrivo gli operatori del 118 hanno giudicato il caso di media entità e trasportato l’uomo all’ospedale di Ravenna. Secondo una prima ricostruzione, il 57enne sarebbe stato colpito da un pannello di cartongesso. Le indagini sono ora al vaglio della Polizia di Stato e dell’ispettorato del lavoro