Paura questa mattina, intorno alle 11, per un infortunio sul lavoro verificatosi all’interno di una casa in fase di ristrutturazione. Una donna, presente nell’abitazione per effettuare un sopralluogo, è caduta da una scala interna, riportando diversi traumi, fortunatamente non tali da mettere in pericolo la sua vita.

L’impatto ha provocato ferite e contusioni soprattutto agli arti inferiori, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Vista la dinamica dell’incidente e le condizioni della donna, è stato attivato l’elicottero del 118, che l’ha trasportata in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, centro di riferimento per i traumi più complessi.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno inoltre allertato la Medicina del Lavoro, come da prassi nei casi di infortunio in ambito lavorativo, specialmente all’interno di cantieri o luoghi in ristrutturazione.

Le verifiche serviranno a chiarire eventuali responsabilità, le condizioni di sicurezza dell’ambiente e se tutte le procedure previste dalla normativa siano state rispettate.