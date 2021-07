Nuovo infortunio sul lavoro, questa volta a Bagnacavallo, in un’azienda agricola in via Sinistra Canale Inferiore, dove, poco dopo le 15.15 è intervenuto il personale del 118. Un 46enne stava lavorando attorno ad un frangizolle per risolvere un problema meccanico quando, per cause ancora da accertare, lo strumento è ripartito schiacciandogli una mano.

I primi ad intervenire sono stati gli operatori di ambulanza e automedica. Vedendo le conseguenze dell’infortunio, è stata attivata l’elimedica di Romagna Soccorso che, atterrata in zona, ha trasportato il ferito al centro specializzato di Modena.

All’azienda agricola in via Sinistra Canale Inferiore sono giunti anche i Carabinieri per far luce su quanto successo.