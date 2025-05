Infortunio alla Caviro: un uomo trasportato al Bufalini

Incidente allo stabilimento Caviro di via Convertite al termine della mattinata di lunedì. Un uomo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, in elicottero, con il codice di massima gravità. Ma, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli. Si dovrebbe trattare di un camionista. Non è chiaro se dipendente della società faentina o di una ditta esterna. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, arrivato alla Caviro con un’ambulanza e l’elimedica. Allo stabilimento sono arrivate anche le pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, oltre agli ispettori della Medicina del lavoro, che dovranno ricostruire quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.