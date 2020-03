Il sistema dei controlli che rientra nelle procedure dell’indagine epidemiologica, ha portato ad individuare un secondo caso di positività a nuovo coronavirus in provincia di Ravenna, tra i contatti stretti monitorati a seguito del caso già noto. Secondo i protocolli previsti la paziente, che si trovava già in isolamento volontario domiciliare, è stata trasportata in condizioni di sicurezza e in isolamento all’Ospedale Santa Maria delle Croci. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Prosegue il monitoraggio per le altre persone che sono rientrate nell’indagine epidemiologica e che si trovano attualmente in isolamento volontario domiciliare. L’insieme dei controlli e delle misure attivate dall’Ausl, e lo stretto raccordo con l’ospedale, consente, come emerge anche da questo caso, attivare tempestivamente ed efficacemente i protocolli previsti per il nuovo coronavirus a tutela della collettività.