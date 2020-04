In questi giorni di lockdown, il servizio Informagiovani della Romagna Faentina resta a disposizione dei suoi utenti in modalità “smart”.

Il servizio, gestito dalle Cooperative Libra e Ricercazione, è uno spazio gratuito dove i giovani possono recarsi per ricevere una consulenza sul curriculum vitae, la carriera universitaria o la scuola secondaria di secondo grado da scegliere, opportunità di volontariato in Italia e all’estero, opportunità di formazione e istruzione ma anche informazioni su attività sportive e culturali.

Normalmente aperto al pubblico in Piazza Nenni a Faenza, in questo periodo l’Informagiovani concentra le sue attività online.

Come?

Aggiornando il sito web (http://www.informagiovanifaenza.it/news/) e la pagina Facebook (https://www.facebook.com/igfaenza/)

(http://www.informagiovanifaenza.it/news/) e la (https://www.facebook.com/igfaenza/) Inviando newsletter tematiche a tutti gli iscritti (http://www.informagiovaniravenna.it/newsletter-2/)

a tutti gli iscritti (http://www.informagiovaniravenna.it/newsletter-2/) Rispondendo alle email dal nuovo indirizzo informagiovanifaenza2019@gmail.com

dal nuovo indirizzo informagiovanifaenza2019@gmail.com Ricevendo gli utenti su Skype negli orari di apertura (lunedì dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17, venerdì dalle 10 alle 12) con l’account “Informagiovani Faenza”

Gli operatori Informagiovani, inoltre, invitano i loro utenti a partecipare alla campagna #noigiovaniacasa pubblicando su Instagram una foto o una storia che rappresenti il loro impegno per l’#iorestoacasa e taggando il profilo dell’Informagiovani (https://www.instagram.com/informagiovanifaenza/).

Progetto APPlichiamoci 2.0

Il progetto APPlichiamoci coinvolge, a titolo volontario, studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dell’Unione della Romagna Faentina con indirizzo informatico (ITS A. Oriani e Itip Bucci). Nell’anno scolastico 2018/19 si è formato un gruppo di lavoro formato da 14 studenti e studentesse di due Istituti che hanno lavorato alla ideazione, progettazione e sviluppo dell’APP per renderla fruibile a tutti i giovani (e non!) del territorio.

Quest’anno il progetto APPlichiamoci 2.0 si propone di revisionare l’’APP dell’INFORMAGIOVANI prodotta nell’anno scolastico precedente per migliorarne la grafica e l’utilizzo, lavorare alla sua disseminazione al fine di rendere maggiormente fruibili i servizi dell’Informagiovani.

Per fare questo, il gruppo di lavoro ha deciso di lanciare un sondaggio fra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: gli studenti e le studentesse saranno invitati a testare l’app e dare feedback sia su contenuti che usabilitàdell’APP.

IL sondaggio sarà disponibile sul sito e sui canali social dell’Informagiovani e sarà compilabile fino al 30 aprile 2020.

La riapertura del servizio al pubblico, in Piazza Nenni a Faenza, sarà segnalata sui canali dell’Informagiovani (siti istituzionali e account social). Nel frattempo vi aspettiamo online, in modalità SMART.