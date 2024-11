Influencer americani innamorati del ravennate e del faentino: “Oltre a Roma e Venezia, in Italia c’è molto di più”

Incentivare il turismo americano nei nostri territori. È l’obiettivo di Derek e Sarah, due influencer americani innamorati della provincia ravennate e in particolare della Romagna Faentina. Qui ormai trascorrono molte delle loro vacanze, qui hanno passato la loro luna di miele. Sono rimasti colpiti dal cibo, dalle persone, dal clima, dai paesaggi, dall’architettura e dalla storia dei nostri luoghi e vorrebbero trasmettere queste passioni ai loro connazionali. Per questo realizzeranno video e campagne sui social, per far scoprire agli americani che in Italia, oltre a Roma, Venezia, la Liguria o la Toscana, c’è molto altro.