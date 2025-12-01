Infiltrazioni e disagi: l’Ausl pensa di acquistare il palazzo dove ha sede il Centro di Salute Mentale

L’Ausl Romagna potrebbe acquistare il palazzo di Piazza della Magnolia dove ha sede il Centro di Salute Mentale a Ravenna, a Ponte Nuovo, e risolvere così i diversi problemi di manutenzione che si stanno presentando nell’ultimo periodo.

L’immobile è di proprietà di una società privata, oggi però seguita da un curatore fallimentare. Il Centro di Salute Mentale ha trovato la sua sede in piazza della magnolia nel 2008. L’Ausl Romagna ha sempre giudicato lo stabile ideale per ospitare le varie attività. Tuttavia, a causa dei problemi finanziari della proprietà, ultimamente sono stati diversi i disagi all’interno dei locali: infiltrazioni dovute alle abbondanti piogge, con relative conseguenze anche per gli ambienti, disagi dovuti agli infissi, impianti di climatizzazione guasti in estate e in inverno, e problemi legati ai sistemi informatici