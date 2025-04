Il ‘Comitato per la Giornata del Faentino Lontano’ ha ufficialmente individuato le personalità alla quali verranno assegnate le onorificenze del ‘Faentino Lontano’ e del ‘Faentino sotto la Torre’ 2025. Quest’anno i riconoscimenti andranno rispettivamente a Roberta Tabanelli e, alla memoria, a Massimo Bucci. La cerimonia per la consegna dei premi è prevista per la mattina di domenica 22 giugno al Teatro Masini di Faenza.

FAENTINA LONTANA

Roberta Tabanelli nata a Faenza 1964 e residente in Madison, Missouri, USA

CURRICULUM VITAE

Dopo il diploma di Liceo Linguistico Roberta Tabanelli ha conseguito la laurea in Lingue Straniere all’Università di Bologna. Il suo percorso accademico proseguì negli Stati Uniti, dove nel 1992 conseguì un Master in inglese presso la University of Wisconsin-Madison. Nel 1996 si trasferì a Madison (Missouri) e nel 2001 completò il suo dottorato di ricerca in Italian Studies con una specializzazione secondaria in Film Studies. Attualmente insegna presso la University of Wisconsin-Madison, dove tiene corsi in Italiano Intermedio, Civiltà Italiana, Cinema Italiano, Cinema Transnazionale e Migrante e Studi sulle donne italiane. È autrice del libro di testo per corsi di composizione italiana intitolato “Scrivi bene! Scrivere efficacemente in italiano” (Farinelli, 2016). Ha inoltre collaborato alla stesura del “Film Study Program Bianco e nero” (Edizioni Farinelli, 2013) e del “Workbook and Lab Manual for Crescendo!” (Thomson Heinle, 2007). Dal 2015 ricopre il ruolo di Faculty Advisor per l’Italian Club, un’organizzazione studentesca. La sua attività accademica e di ricerca la vede impegnata come membro dei comitati editoriali del “Journal of Urban Cultural Studies” e del “Journal of Italian Cinema & Media Studies”. I suoi interessi di ricerca si concentrano sul cinema e la letteratura italiana del XX e XXI secolo, con particolare attenzione al cinema e alla letteratura napoletana e al cinema transnazionale. È autrice di numerosi articoli e saggi dedicati a scrittori e registi italiani contemporanei. Nel 2011 ha pubblicato il libro “I ‘pori’ di Napoli. Il cinema di Mario Martone, Antonio Capuano e Pappi Corsicato” (Longo Editore).

FAENTINO SOTTO LA TORRE

MASSIMO BUCCI Faenza, 20 agosto 1951 – 3 aprile 2025

CURRICULUM VITAE

Massimo Bucci fu presidente del Gruppo Bucci Industries di Faenza, attivo nell’automazione e robotica industriale con Bucci Automations e nei materiali compositi avanzati con Bucci Composites. Dopo la laurea in economia all’Università di Bologna, iniziò la carriera nelle aziende familiari e nel 1979 divenne responsabile marketing internazionale di Cisa. Nel 1985, succedendo al padre, assunse la guida del Gruppo Cisa, espandendolo all’estero con acquisizioni e investimenti in innovazione. Nel 1999 fondò il Gruppo Bucci Industries, con Iemca e Giuliani attive nella produzione di caricatori di barre per macchine utensili e macchine speciali per vari settori. Successivamente, acquisì Riba Composites (ora Bucci Composites), Sinteco (robotica e automazione ospedaliera), Vire (macchine per il confezionamento confluita in Bucci Automations nel 2016), Zetautomation (macchine per dosatura e confezionamento) e CONEL Impianti (impianti elettrici e industriali). Il Gruppo Bucci Industries opera con unità produttive in Cina, Stati Uniti e Taiwan, e filiali in vari paesi, raggiungendo un fatturato di circa 200 milioni di euro (70% estero) e impiegando oltre 1.100 persone. Con un forte impegno in ricerca e sviluppo collabora con università e centri di ricerca, tra cui l’Università di Bologna e il Fraunhofer Institute. Dal 2006 fu presidente anche della Roberto Bucci & C. Immobiliare e dal 2016 della Roberto Bucci e C. Resort & Spa (hotellerie e benessere). Massimo Bucci è stato vicepresidente di Romagna Tech, dedicata al trasferimento tecnologico e allo sviluppo di start-up. Impegnato a livello associativo, è stato anche presidente degli Industriali di Ravenna e di Confindustria Emilia-Romagna; membro di giunta di Confindustria nazionale e presidente dell’Aeroporto di Forlì e dell’IRST di Meldola. Alla direzione del Gruppo Bucci Industries ha promosso borse di studio per studenti meritevoli del territorio.

“In un momento di grande perdita per la città -sottolinea il sindaco di Faenza Massimo Isola– il Comitato del Faentino Lontano, organismo che si occupa di vagliare e votare le candidature, ha scelto di manifestare la volontà di assegnare l’onorificenza di “Faentino sotto la Torre” a Massimo Bucci. Ci sarebbe piaciuto che questo riconoscimento fosse arrivato quando Massimo era ancora con noi, ma è comunque una decisione che ci trova pienamente d’accordo, perché assegna l’onorificenza a una figura che ha profondamente segnato la storia recente della nostra comunità. Il Comitato del Faentino Lontano, che rappresenta la città nel suo complesso attraverso le espressioni del mondo economico, sociale, sportivo, culturale e politico-istituzionale, ha compiuto una scelta chiara e condivisa. Questa nomina incarna pienamente i valori ispiratori e le motivazioni alla base dell’Onorificenza: “Faentino sotto la Torre” è, infatti, per definizione, una personalità profondamente legata alla città, che ha contribuito alla sua crescita, al consolidamento delle relazioni internazionali e al prestigio della nostra comunità. Massimo Bucci rappresenta in modo esemplare questi principi fondanti. È stato un imprenditore illuminato, capace di coniugare visione e concretezza, ma anche una persona profondamente impegnata nella vita della città. Vicino al mondo dell’impresa, sì, ma con uno sguardo sempre aperto e partecipe verso le tante sfaccettature della comunità: dal sociale alla cultura, dallo sport al volontariato. Una figura che ha saputo dare molto a Faenza, interpretando con passione, intelligenza e generosità il senso più autentico del fare comunità”.