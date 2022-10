Il Sole24Ore ha pubblicato l’edizione 2022 del livello di sicurezza e criminalità nelle 106 province italiane, considerando le denunce sporte nell’arco di 12 mesi per 18 tipologie di reato.

Nell’edizione 2022, basata quindi sui dati 2021, i reati risultano in calo dell’8,7% nell’intera Penisola ma gli scenari locali si presentano altamente differenziati.

Città con più denunce è Milano, con 193.749 reati, fra le quali pesano in particolare i furti, i furti con destrezza e negli esercizi commerciali, tipologie per i quali il capoluogo lombardo è prima nelle rispettive classifiche.

Secondo posto per Rimini, terzo per Torino e quarto per Bologna.

Ravenna è ventesima con 14.277 denunce, diciassettesima per omicidi colposi, quarta per omicidi stradali (15, quasi 4 ogni 100 mila abitanti), quindicesima per violenze sessuali, ventesima per furti, ma prima per furti in abitazione e ventiseiesima per furti in esercizi commerciali.

La provincia è anche prima per rapine in banca, 4, 1 ogni 100 mila abitanti, e sedicesima per contraffazioni di marchi e prodotti industriali, dove inevitabilmente influisce molto l’attività dell’agenzia delle dogane e della guardia di finanza al porto.