“Le Segreterie regionali dell’Emilia-Romagna di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e ORSA Ferrovie hanno proclamato una seconda azione di sciopero di 24 ore dalle 21,59 del 17 alle 21,59 del 18 luglio per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore Manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FSI in Emilia-Romagna. La vertenza prosegue, dopo l’altissima adesione del primo sciopero dello scorso 3 giugno, con il pieno supporto di lavoratrici e lavoratori, manifestato durante le assemblee sindacali delle ultime settimane, per le seguenti motivazioni: contro le modifiche unilaterali da parte dell’Azienda a turni e orario di lavoro con forti e gravi ricadute sulla conciliazione tempi di vita/lavoro del personale.

In una estate nella quale è ripetutamente messa a dura prova la regolarità del traffico ferroviario e che vede il settore della gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria più che mai strategico, le Segreterie regionali promuovono lo sciopero anche contro la chiusura unilaterale di 24 impianti sul territorio regionale e contro le crescenti esternalizzazioni in appalto per attività pregiate. Per tutto quanto sopra, le Segreterie regionali dell’Emilia-Romagna di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e ORSA Ferrovie hanno convocato un presidio di lavoratrici e lavoratori del settore in Piazza Roosevelt presso la Prefettutra di Bologna dalle ore 10 alle ore 11 di giovedì 18 luglio”.