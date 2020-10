L’Unione della Romagna Faentina (committente) comunica l’indizione di una gara europea con procedura aperta per l’appalto di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria per l’Unione della Romagna Faentina e i comuni aderenti (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

In cosa consiste l’appalto

L’aggiudicatario dell’appalto avrà in gestione il servizio di tesoreria per l’Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla amministrazione e custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, in conformità di quanto previsto e regolato dall’accordo quadro e dalla convenzione di tesoreria. Si tratta di un servizio di natura intellettuale

Durata dell’appalto

La durata dell’accordo quadro e delle convenzioni di tesoreria è di 4 anni, con decorrenza dal 1.1.2021 al 31.12.2024. L’accordo quadro e le convenzioni possono essere rinnovate ulteriormente per un periodo massimo di altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2028. È facoltà dell’ente prorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. È ammesso il subappalto per attività come da artt.7 e 27 accordo quadro, artt. 8 e 29 convenzione.

Valore dell’appalto

Per i quattro anni di contratto d’appalto, è previsto un importo complessivo massimo di 453.120,00 €, IVA esclusa. Nel caso di eventuale rinnovo di accordo quadro e convenzioni di tesoreria, è stimato un importo complessivo massimo di 906.240,00€, IVA esclusa.

Chi può partecipare alla gara

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione, in conformità con le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

• Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui art. 10 D.Lgs. n. 385/1993, ai sensi art. 208, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000,

• altri soggetti abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria, di cui art. 208, co. 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 267/2000.

Entro quando presentare un’offerta

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il 05/11/2020, alle ore 13:00.