In merito all’indagine a carico del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, la lista Cervia Ti Amo esprime “piena fiducia nell’operato della magistratura”.

“Sarebbe per noi semplice chiedere un passo indietro al primo cittadino. Noi riteniamo però, che l’opportunità politica di farlo sia una decisione che spetta al Sindaco e al partito che rappresenta e che lo ha indicato come candidato alle ultime elezioni amministrative.

L’opportunità anche di tutelare l’immagine di una città, che, nel corso di questo 2025, è salita troppe volte agli onori della cronaca nazionale, per vicende che nulla hanno a che vedere con la bellezza del luogo in cui viviamo e con i valori della nostra comunità”.

La lista chiede alla magistratura celerità nel proprio lavoro, per chiarire appieno l’intera vicenda. Tuttavia il messaggio è chiaro: “Nella nostra città non c’è spazio per alcuna violenza di genere. Per questo sottoscriviamo in toto le parole dell’associazione “Casa delle donne Ravenna”, che sottolineano la difficoltà e il coraggio necessari per denunciare episodi di violenza”.

“Le radici del centro sinistra si basano su valori fondamentali quali la non violenza, la parità di genere, il rispetto dei ruoli istituzionali, che dovrebbero accumunare tutte le forze politiche”.

Nel caso i fatti venissero accertati così come paventato dalle indagini: “Ci auguriamo che l’insieme delle forze democratiche rappresentate in consiglio comunale e non, si esprimano in tal senso, dando un messaggio forte di condanna contro ogni forma di violenza, restituendo alla nostra città l’immagine che merita”.