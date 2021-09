Incursioni di danza nelle piazze di Faenza

Secondo giorno di incursioni in Piazza della Libertà durante gli orari del mercato per WAM!, il festival di danza contemporanea e arti performative che da quest’estate ha contaminato la città di Faenza nei suoi spazi verdi e nelle sue piazze. Quattro le compagnie che si alterneranno di fronte al duomo con performance che verranno influenzate anche dalla risposta della cittadinanza. Durante i flashmob di danza, infatti, in questi giorni, molte persone si sono fermate a guardare, altre hanno continuato a passeggiare, i corrieri hanno continuato a lavorare. Domenica sarà la volta di una performance partecipativa in piazza Rampi mentre il programma del festival continuerà in questi giorni nei parchi e nei giardini