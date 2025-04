Per lavori di pronto intervento sulla rete idraulica, si renderanno necessarie temporanee modifiche alla viabilità all’intersezione tra viale Marconi, via Batticuccolo, via Lapi, corso Matteotti e piazza Fratti. Le modifiche saranno attive dalle ore 7.00 del 29 alle 18.00 del 30 aprile.

Per i veicoli che circolano in viale Marconi: obbligo di proseguire dritto (corso Matteotti) o a destra in via Batticuccolo e divieto di svolta a sinistra verso viale Stradone; per i veicoli circolanti in corso Matteotti obbligo di svolta a destra in viale Stradone e divieto di proseguire dritto (viale Marconi) e di svolta a sinistra (via Batticuccolo).

Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori sarà anche di indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.