I gruppi consiliari e le liste civiche La Pigna,-Città-Forese-Lidi e Viva Ravenna promuovono un incontro pubblico mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 20,30 presso la Sala Buzzi , in via Berlinguer 11 dal titolo ” Nuova viabilità in via San Mama – Lasciamo vivere e lavorare il Borgo San Rocco “

Fa piacere rilevare che, proprio appena diffusa la notizia, con un’operazione che si po’ dire faccia quasi tenerezza, l’amministrazione abbia organizzato un incontro, sullo stesso tema, il giorno precedente con le sole associazioni di categoria, incontro certamente tardivo e che di sicuro non si sarebbe mai svolto senza la nostra iniziativa, ma che nulla toglie alla validità della stessa rivolta peraltro a CHIUNQUE abbia voglia di esprimere un parere in merito.

L’incontro di martedì 22 infatti, sollecitato da numerosi commercianti e residenti della via San Mama, della via Cassino e della via Montanari si pone l’obiettivo non solo di ascoltare la perplessità e le critiche circa la nuova viabilità che presto diventerà operativa a conclusione dei lavori della nuova pista ciclabile, ma anche di provare a proporre e concordare una soluzione diversa che, dopo le opportune verifiche, sarà oggetto di iniziativa congiunta dei gruppi consiliari La Pigna,-Città-Forese-Lidi e Viva Ravenna.

La nuova viabilità rischia infatti di creare forti disagi alle attività economiche del Borgo San Rocco e delle vie Cassino e Montanari col forte rischio di chiusura di parti di esse e di forte limitazione dell’attività e rischia di generare disservizi ai cittadini residenti e non, oltre che un incremento di traffico e inquinamento oggi imprevedibili.

Durante la serata oltre agli interventi dei commercianti e dei residenti interessati interverrà l’Ing.Andrea Barbieri , esperto della lista civica La Pigna che ha elaborato una proposta di modifica della viabilità prevista , Veronica Verlicchi capogruppo della Lista La Pigna,-Città-Forese-Lidi e Nicola Grandi, capogruppo della lista Viva Ravenna

All’incontro pubblico sono state invitate le associazioni di categoria e l’Amministrazione Comunale, e sarà davvero interessante vedere quale sarà il comportamento che verrà adottato, dato quanto sopra.

Si ricorda che , causa limitazioni dovute al Covid, l’ingresso sarà possibile solo per coloro che sono in possesso del green pass e per un numero massimo di 90 persone.

Sarà comunque possibile seguire la diretta sulle pagine Facebook delle due liste civiche.”