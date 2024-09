Completata di recente la “Fase 1” dei lavori di ampliamento e miglioramento delle banchine portuali, incluso il dragaggio dei fondali, l’attenzione si sposta ora sulla “Fase 2”, che prevede ulteriori interventi per potenziare l’infrastruttura e rafforzare la capacità operativa del porto. Un incontro aperto a tutta la cittadinanza, organizzato nell’ambito del progetto “Idea di Ravenna”, si terrà giovedì 26 settembre 2024, alle ore 18.30 presso Casa Matha (piazza A. Costa 3 a Ravenna). Durante l’evento, dal titolo “Il Porto di Ravenna oggi: opportunità e sfide per la città”, saranno illustrati i dettagli degli interventi in corso e quelli futuri, discutendo l’impatto che questi lavori avranno sullo sviluppo economico e logistico del territorio.

I relatori, tra cui Carlo Facchini, presidente dell’Associazione Ravennate Spedizionieri, e Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità Portuale di Ravenna, si confronteranno sulle potenzialità che il Porto di Ravenna offre non solo agli operatori locali, ma anche a quelli nazionali e internazionali. Si discuterà inoltre dell’importanza di potenziare le infrastrutture viarie e ferroviarie per garantire una competitività sempre maggiore a livello internazionale.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione e dialogo sul futuro del Porto di Ravenna, offrendo a cittadini ed esperti l’opportunità di confrontarsi sulle sfide attuali e sulle strategie migliori per sfruttare al massimo le opportunità economiche e logistiche che il porto può offrire al territorio.

L’associazione Idea di Ravenna, attiva dal 2009, si propone come spazio di scambio di idee e opinioni tra cittadini interessati a discutere temi di impatto sociale, culturale ed economico. Attraverso eventi culturali, manifestazioni pubbliche e seminari, l’associazione promuove il dialogo su temi cruciali per il futuro della città.