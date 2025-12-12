Il Comune di Brisighella invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto di adeguamento della rete fognaria di Via Puriva, in programma martedì 16 dicembre alle 18 nel nel Foyer del Teatro comunale “Pedrini”, al secondo piano, in via Naldi.
L’appuntamento rappresenta un momento di informazione e confronto sul significativo intervento di riqualificazione previsto, che comporta un investimento complessivo di 1 milione di euro finanziato dal Commissario straordinario per la ricostruzione.
All’incontro saranno presenti i progettisti incaricati, i tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Brisighella.
Durante la serata verranno illustrate le soluzioni tecniche adottate nella fase progettuale, le modalità operative previste nei diversi step di cantiere e le informazioni relative alle modifiche temporanee alla viabilità necessarie allo svolgimento dei lavori.
L’iniziativa vuole essere un’occasione di trasparenza e partecipazione, offrendo ai cittadini la possibilità di approfondire i contenuti dell’intervento, porre domande e contribuire con osservazioni utili alla migliore realizzazione del progetto.