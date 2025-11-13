Sabato 22 novembre 2025, alle ore 16:30, la Sala parrocchiale del Cinema Giardino (Via Fossa 16) di Brisighella ospiterà l’incontro “Memoria e futuro: Zaccagnini, Pelliconi e la politica come servizio“.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione sul significato più autentico della politica, intesa come servizio alla comunità e bene comune.

L’evento è dedicato a Benigno Zaccagnini, statista ravennate, e al suo profondo legame con la comunità di Brisighella, in particolare con Egisto Pelliconi.

Pelliconi è stato Sindaco di Brisighella, protagonista della vita politica dagli anni ’60 alla fine degli ’80, guidando il paese in una fase cruciale di ricostruzione e sviluppo: gli anni della salvaguardia del Borgo Antico, dell’adozione del Piano Regolatore Generale (1962), della nascita delle Terme e della CAB. A lui si devono scelte lungimiranti per la promozione turistica e la creazione del Parco Carnè, oggi cuore della Vena del Gesso Romagnola. Fu anche il Sindaco che sostenne il Progetto Cuore Brisighella, esempio di prevenzione sanitaria che ancora oggi è un modello internazionale.

Egisto era un uomo delle istituzioni e un grande uomo politico, fautore del compromesso storico a livello locale, capace di mediazione e dialogo, ma sempre radicato nei valori della dottrina sociale della Chiesa e nella cultura del cattolicesimo democratico, fedele agli insegnamenti di Zaccagnini. Era un uomo che sapeva ascoltare, vicino ai bisogni dei cittadini e delle associazioni, impegnato per il bene comune e negli ultimi vent’anni della sua vita attivo nella vita sociale ed economica del paese come consigliere della Cassa di Risparmio di Ravenna e della Memoria Storica di Brisighella. Un esempio che deve continuare a parlare alle nuove generazioni.

L’evento sarà anche occasione per la consegna dell’archivio storico della sezione DC di Brisighella e dell’archivio politico-amministrativo di Egisto Pelliconi alla Biblioteca diocesana Card. Gaetano Cicognani di Faenza, affinché il suo patrimonio di idee e documenti diventi risorsa per il futuro.

Programma:

Saluto introduttivo: Tiziano Samorè

Modera: Davide Missiroli

Interventi:

Antonio Patuelli , Presidente del Gruppo Cassa di Ravenna Spa

, Presidente del Gruppo Cassa di Ravenna Spa Aldo Preda , co-autore del libro “Zaccagnini. Il seme buono della politica”

, co-autore del libro “Zaccagnini. Il seme buono della politica” Momento di consegna dell’archivio a cura di Cesare Sangiorgi

Un invito rivolto a tutti, ai giovani e ai meno giovani. Ricordare Benigno Zaccagnini ed Egisto Pelliconi non è un semplice esercizio di nostalgia, ma l’affermazione di un principio di etica dell’impegno e a riscoprire l’impegno politico per il proprio territorio con servizio, responsabilità e costruzione di comunità.