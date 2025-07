Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato questa mattina in Municipio a Forlì il primo cittadino Gian Luca Zattini. Un confronto contrassegnato da un dialogo proficuo, che ha permesso di approcciare alcuni tra i principali temi della collaborazione tra le due città, i rispettivi bacini di territorio e l’ambito romagnolo, in un’ottica di interconnessione, coesione e sviluppo.

I due primi cittadini si sono presentati reciprocamente e hanno fatto il punto su progetti e programmi di respiro romagnolo e regionale. “Abbiamo condiviso l’importanza di lavorare insieme, senza barriere di campanilismo, per il bene del territorio – dichiarano i due sindaci – nella convinzione che temi fondamentali come la difesa del territorio, la qualità dei servizi sociosanitari, la formazione, la realizzazione di una rete logistica funzionale a creare lavoro, e iniziative per favorire la competitività del mondo imprenditoriale, debbano vedere un’assoluta unità d’intenti. L’obiettivo è quello di valorizzare le singole peculiarità, in un’ottica di sistema”.