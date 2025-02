Incontro fra gli allenatori del Faventia Calcio e i formatori dell’Atalanta

Una giornata insieme ai responsabili del progetto giovani voluto dall’Atalanta. Importante momento di formazione per gli allenatori del Faventia Calcio. La società faentina, all’inizio della stagione, ha annunciato di essere entrata a far parte del progetto DEAcademy dell’Atalanta, il progetto di affiliazione della società di calcio che in questi anni ha dimostrato di saper lavorare meglio con i settori giovanili. In questi mesi sono state tante le attività portate avanti fra Faenza e Bergamo. Lunedì i formatori dell’Atalanta hanno trascorso un pomeriggio sul campo con le squadre del Faventia. La sera, invece, Maurizio Marchesini, responsabile del progetto DEAcademy, ha tenuto un corso di formazione per gli allenatori della società manfreda.