Incontro fra Figliuolo e le amministrazioni locali per fissare i tempi della ricostruzione

600 pratiche rimborsate per un valore di 17 milioni di euro. Crescono sulla piattaforma Sfinge le domande presentate dai privati. Lo ha sottolineato il commissario straordinario Figliuolo in una conferenza stampa al termine di un incontro con le amministrazioni locali per fissare le nuove tempistiche della ricostruzione in Romagna. Figliuolo ha annunciato 10 nuove ordinanze per favorire i lavori di privati e amministrazioni pubbliche dopo l’alluvione. Fra queste anche l’ordinanza legata ai beni mobili e al tanto discusso massimale da 6 mila euro e l’ordinanza per consentire il credito d’imposta mediante il quale finanziare una parte degli interventi. I piani speciali invece per la messa in sicurezza del territorio dovrebbero essere pronti a settembre. Dovevano arrivare a fine giugno. L’obiettivo è già avere nel 2025 a bilancio una quota per avviare la progettazione dei piani