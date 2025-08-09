Il Presidente di CNA Nazionale Dario Costantini, accompagnato dal Presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini, dalla Vicepresidente Provinciale e Nazionale di CNA Marianna Panebarco, dal Direttore di Divisione di CNA Nazionale Fabio Bezzi e dal Direttore generale della CNA Territoriale di Ravenna Massimo Mazzavillani, ha incontrato il gruppo dirigente del consorzio artigiano ravennate Ar.Co. Lavori, guidato dal Presidente Mauro Cassani e dal Direttore generale Emiliano Battistini.

Il Presidente Costantini ha potuto apprezzare, dalle parole dei dirigenti del consorzio, la notevole crescita che il consorzio ha conseguito negli anni, raggiungendo oltre 1 miliardo di euro di portafoglio lavori acquisiti e sfiorando i 400 milioni di euro di fatturato annuo.

“Ar.Co. Lavori realizza opere in tutto il territorio nazionale, impiegando oltre 500 imprese socie, in stragrande maggioranza artigiane e PMI, che grazie alla capacità del consorzio possono così cimentarsi in lavori che, da sole, non potrebbero acquisire e affrontare”.

“I consorzi artigiani – Ar.Co. Lavori ne è una evidente rappresentazione – si confermano, sempre più, strumenti formidabili al servizio delle imprese artigiane grazie alla loro straordinaria capacità di acquisire lavori e mettere in rete le imprese del territorio, creando nuove importanti opportunità di sviluppo per tutto il sistema imprenditoriale”.

“Il Presidente Costantini conferma il sostegno e l’impegno di CNA al fianco dei consorzi artigiani e ad Ar.Co. Lavori nello specifico, consorzio artigiano che si conferma tra le prime aziende italiane del settore”.