Presso il Centro Ippico Golden Horse Cavallo Felice Via Baiona di Porto Corsini si è svolto l’ incontro formativo aperto anche alla cittadinanza organizzato da Agriambiente Guardie zoofile, presidente Stefania Sanzani dedicato alla tutela e al benessere degli equini. Agriambiente si dedica alla lotta contro il maltrattamento animale, al recupero animali e all’aiuto a proprietari di animali in difficoltà. La presidente Sanzani e i volontari tutti, si occupano quotidianamente con impegno a dette problematiche. L’incontro è stato condotto da Roberta Ravello di “Horse Angels” il quale condivide consigli, esperienze e risorse per migliorare la qualità della vita equina e promuovere un approccio etico nel mondo dell’equitazione.”

Horse Angels” molto attiva sul territorio nazionale per il benessere equino, promuove workshop. Roberta ha esposto il mondo equino con grande competenza, evidenziando, le modalità al fine di poter riconoscere eventuali maltrattamenti subiti, il benessere animale e la relativa legislazione in vigore inoltre; recupero formazione ed educazione.

Dette iniziative mirano ad evidenziare l’importanza di un argomento che necessita sempre più di attenzione.Il centro ippico Golden Horse crea percorsi terapeutici nei confronti di patologie come lo spettro autistico la sindrome di Down la paralisi cerebrale infantile e l’ansia.

Agriambiente è disponibile ad accogliere nuovi volontari motivati, al fine di includerli previo corsi specifici.