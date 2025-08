Dopo l’approvazione dell’Ordine del Giorno in merito al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, risalente allo scorso 29 aprile, il Comune di Castel Bolognese torna a farsi promotore di un messaggio di pace e vicinanza alle popolazioni colpite.

Venerdì 8 agosto 2025 alle ore 18.30, la cittadinanza è invitata a partecipare a un momento pubblico di solidarietà sotto al Palazzo Comunale in segno di vicinanza alla popolazione civile della Striscia di Gaza, colpita da una grave escalation di violenza e da una drammatica emergenza umanitaria. Per condividere un momento collettivo e umano e per non rimanere in silenzio di fronte alle odierne atrocità. Chi lo desidera potrà portare con sé un telo bianco a rappresentare l’innocenza violata dalle violenze in corso.

L’Amministrazione comunale rinnova così l’impegno espresso nel documento approvato per maggioranza il 29 aprile 2025, in cui il Consiglio ha chiesto che lo Stato di Palestina sia riconosciuto come entità sovrana, con Gerusalemme capitale condivisa. Nel testo è ribadita la necessità che la Palestina venga ammessa come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, dove già 143 su 196 stati ne hanno riconosciuto formalmente l’esistenza, a cui presto si aggiungeranno Inghilterra e Francia. Solo attraverso il riconoscimento legittimo lo Stato palestinese potrà negoziare con Israele in condizioni di parità e piena legittimità.

Si ribadisce inoltre la richiesta che l’Italia e la comunità internazionale impieghino ogni strumento politico, diplomatico e giuridico per fermare la colonizzazione dei Territori Occupati Palestinesi e per sostenere ogni iniziativa volta al cessate il fuoco immediato, a tutela della popolazione civile di Gaza.

“Coinvolgere la cittadinanza, in particolare le giovani generazioni, è centrale perché siamo convinti che la pace duratura passi soprattutto dall’educazione, dal confronto e dalla consapevolezza” Dichiara l’amministrazione comunale ” Non basta condannare la guerra: occorre schierarsi per la pace, per la giustizia, per l’umanità. Questo è il senso dell’appello che vogliamo condividere con la nostra comunità”

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare, alle associazioni, organizzazioni civiche e realtà del territorio che vorranno unirsi a questo momento collettivo di riflessione e solidarietà.